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Ракурс
Госдеп США не исключил нападения России на Украину из Беларуси

Госдеп США не исключил нападения России на Украину из Беларуси

19 янв 2022, 10:19
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Высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил журналистам, что в США рассматривают перемещение российских военных в Беларусь как возможную подготовку к вторжению в Украину.

Сообщения о передвижении российских войск в направлении Белоруси, которые, вероятно, осуществляются под предлогом регулярно планируемых совместных военных учений, вызывают беспокойство. Выбор времени примечателен, и, конечно, вызывает опасения, что Россия может разместить войска в Белоруси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, напасть на Украину с севера, — цитирует заявление неназванной чиновницы Госдепа Голос Америки.

Дипломат отметила, что, по ее мнению, «участие Белоруси в таком нападении было бы абсолютно неприемлемым для белорусов, а также для нас и наших союзников и партнеров». Вашингтон высказал свои опасения в Минске «в частном порядке».

Напомним, что страны Запада озабочены передвижением российских войск на границе Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия заявляла, что не планирует такое вторжение.

В Вашингтоне не раз говорили о готовности США и союзников ввести санкции против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон не исключает ни одного из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения в Украину, в частности отключения от межбанковской системы SWIFT. Спикер Белого дома 18 января сказала: Россия может начать вторжение в любой момент.

В МИД РФ в ответ на эти заявления утверждают: Россия ни на кого не собирается нападать, а перемещение войск на собственной земле — ее суверенное право.


В ведомстве Сергея Лаврова призвали США «прекратить истерику», «не нагнетать напряженность» вокруг Донбасса и отказаться от планов по поставкам вооружения Украине.

Напомним, что в феврале Москва и Минск проведут масштабные совместные учения в Беларуси.

Источник: Ракурс


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