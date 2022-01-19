https://racurs.ua/n165897-semya-zelenskogo-sletala-v-taynyy-voyaj-na-seyshely-rassledovanie-video.html

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Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, вместе с семьей слетала в тайный отпуск на Сейшельские острова в январе.

Эту поездку президентская семья пыталась скрыть, как утверждается в расследовании «Украинской правды».

Журналисты сообщают, что якобы вечером 5 января семья Зеленского бизнес-классом турецких авиалиний вылетела в Стамбул, а оттуда — на Сейшелы. На отдых отправилась первая леди Елена Зеленская, дети, родители и друзья президента.

Уже 6 января дочь кумовей Зеленских опубликовала фото и видео с островов на странице в Instagram. По этим публикациям журналисты установили название гостиницы — это пятизвездочный Hilton. На территории есть просторные виллы с собственной террасой, семь ресторанов, кафе, спа-центр. Стоимость номера в праздничные дни составляет около тысячи долларов в сутки.

В то же время сам президент после отдыха в Буковеле, куда ездил раньше, появляется в публичной плоскости 11 января. Тогда он обратился к украинцам по случаю международного дня «Спасибо» и записал видеообращение из своего офиса.

Уже 16 января журналисты получили от своих источников в правоохранительных органах информацию, что семья президента возвращается из Сейшелов. Летели так же — через Стамбул.

После возвращения родные президента прошли через зал официальных делегаций. Использование этого терминала, как указано на сайте, стоит 3,5 тыс. грн с человека. Однако журналисты, ссылаясь на источники в авиационной сфере, убеждают, что для семьи Зеленского заявку делало государственное управление делами. Это может означать, что оплачивать услугу могли из бюджета.

Источник: Украинская правда