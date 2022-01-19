Гривна падает - инвесторы распродают облигации, нерезиденты бегут из Украины

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Ракурс

Курс доллара в среду, 19 января, Национальный банк установил на уровне 28,41 грн. Таким образом, доллар вырос более чем на одну гривну с начала 2022 года.

Эти данные опубликованы на сайте регулятора.

Евро также продолжает расти быстрыми темпами — на 29 коп. по сравнению с 18 января. Следовательно, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28,41 грн за доллар;

32,34 грн за евро.

18 января официальный курс гривны по отношению к доллару составил 28,12 грн, по евро — 32,05 грн.

Таким образом НБУ поднял курс доллара до годового максимума. Курс 19 января вырос на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Перед угрозой полномасштабного вторжения РФ в Украину инвесторы активно выводят валюту из Украины. С начала января официальный курс гривны упал на 1,14 грн до — 28,4 грн. Это самый высокий показатель с января 2021 года, сообщает «Монополист».

Для сдерживания ситуации НБУ по нескольку раз выходит на рынок с продажей доллара из резервов, которые к началу года составили 31 млрд. дол. За неполный месяц НБУ уже продал 581 млн. дол. Кроме НБУ, на межбанке продавцов валюты нет.

Основной спрос на валюту создают нерезиденты, продающие облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), они уже вывели более 250 млн. дол. А также «дочки» иностранных корпораций, которые на фоне военной угрозы, выводят из Украины дивиденды.

Вместе с тем, экспортеры не спешат продавать валютную выручку в ожидании еще большего падения курса гривны.

В процесс скупки валюты уже включились физические лица. С начала года чистая покупка населением иностранной валюты составила 7 млн дол. в наличной форме и 19 млн дол. — в безналичной.

Но самыми активными игроками на рынке все же являются иностранные инвесторы в облигации внутреннего государственного займа. Они пытаются продать облигации, обменивать гривну на валюту и выйти из Украины.

В январе общий портфель нерезидентов сократился на 5,8 млрд грн. Большая половина из них была продана на прошлой неделе (продали ОВГЗ на 3 млрд грн банкам), что совпадает по времени с заявлениями топ-пропагандистов Кремля о «специалистах, предлагающих Путину варианты вторжения в Украину».

При этом нерезиденты будут нести убытки от выхода из Украины, ведь чтобы заинтересовать банки, им приходится снижать цены на ОВГЗ и фиксировать немалые потери от переоценки.

Еще большая распродажа украинского долга происходит на внешних рынках. Доходность еврооблигаций Украины достигла 27%. Это означает, что инвесторы продают украинские бумаги с дисконтом в 73% от номинальной цены.

Инвесторы опасаются, что в случае полномасштабных боевых действий у Украины может не быть возможности погасить еврооблигации.

Сейчас доходность по большинству евробондов превысила доходность по облигациям внутреннего государственного займа.

Подобная динамика закрывает внешние рынки капитала для Украины. Поэтому в ближайшие несколько месяцев Украина не сможет выйти с размещением еврооблигаций. Соответственно, дефицит бюджета придется покрывать за счет внутренних источников. Ведь Киеву никто не даст в долг по нормальным ценам — котировки суверенных еврооблигаций Украины на вторичном рынке являются индикативом, по которому Украина берет кредиты.