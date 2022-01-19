Гривня падає, інвестори розпродують єврооблігації, нерезиденти тікають з України

https://racurs.ua/ua/n165896-gryvnya-padaie-investory-rozproduut-obligaciyi-nerezydenty-tikaut-z-ukrayiny.html

Ракурс

Курс долара у середу, 19 січня, Національний банк встановив щодо гривні на рівні 28,41. Таким чином, долар виріс на понад одну гривню від початку 2022 року.

Ці дані оприлюднені на сайті регулятора.

Євро також продовжує зростати швидкими темпами — на 29 коп. у порівнянні з 18 січня. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,41 грн за дол.;

32,34 грн за євро.

18 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,12 грн, щодо євро — 32,05 грн.

Таким чином, НБУ підняв курс долара до річного максимуму. Курс 19 січня зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Перед загрозою повномасштабного вторгнення РФ в Україну інвестори активно виводять валюту з України. З початку січня офіційний курс гривні впав на 1,14 грн до — 28,4 грн. Це найвищий показник з січня 2021 року, повідомляє «Монополіст».

Для стримування ситуації НБУ по кілька разів виходить на ринок з продажем долара з резервів, які на початок року становили 31 млрд. дол. За неповний місяць НБУ продав уже 581 млн дол. Крім НБУ на міжбанку продавців валюти немає.

Основний попит на валюту створюють нерезиденти, які продають облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), вони уже вивели більше 250 млн дол. А також"дочки" іноземних корпорацій, які на фоні військової загрози, виводять з України дивіденди.

Разом з тим експортери не поспішають продавати валютну виручку в очікуванні ще більшого падіння курсу гривні.

В процес скупки валюти вже включилися фізичні особи. З початку року чиста купівля населенням іноземної валюти становила 7 млн дол. у готівковій формі та 19 млн дол. — у безготівковій.

Але найактивнішими гравцями на ринку все ж є іноземні інвестори в облігації внутрішньої державної позики. Вони намагаються продати облігації, гривню обміняти на валюти і вийти з України.

Протягом січня загальний портфель нерезидентів скоротився на 5,8 млрд грн. Більша половина з них була продана минулого тижня (продали ОВДП на 3 млрд грн банкам), що збігається в часі з заявами топ-пропагандистів Кремля про «фахівців, які пропонують Путіну варіанти вторгнення в Україну».

При цьому нерезиденти нестимуть збитки від виходу з України, адже щоб зацікавити банки їм доводиться знижувати ціни на ОВДП і фіксувати чималі втрати від переоцінки.

Ще більший розпродаж українського боргу відбувається на зовнішніх ринках. Дохідності єврооблігацій України сягнули 27%. Це означає, що інвестори продають українські папери з дисконтом 73% від номінальної ціни.

Інвестори бояться, що у разі повномасштабних бойових дій в України може не бути можливості погасити єврооблігації.

Зараз дохідність за більшістю євробондів перевищила дохідність за облігаціями внутрішньої державної позики.

Така динаміка закриває зовнішні ринки капіталу для України. А тому у найближчі кілька місяців Україна не зможе вийти з розміщенням єврооблігацій. Відповідно дефіцит бюджету доведеться покривати за рахунок внутрішніх джерел. Адже Києву ніхто не дасть в борг за «нормальними» цінами — котирування суверенних єврооблігацій України на вторинному ринку є індикативом, за яким Україні позичає.