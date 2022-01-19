https://racurs.ua/ua/n165897-rodyna-zelenskogo-zlitala-u-taiemnyy-voyaj-na-seyshely-rozsliduvannya-video.html

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Олена Зеленська, дружина президента Володимира Зеленського, разом із родиною злітала у таємну відпустку на Сейшельські острови у січні.

Цю поїздку президентська родина намагалася приховати, як стверджується у розслідуванні «Української правди».

Журналісти повідомляють, що нібито увечері 5 січня родина Зеленського бізнес-класом турецьких авіаліній вилетіла до Стамбула, а звідти — на Сейшели. На відпочинок відправилася перша леді Олена Зеленська, діти, батьки і друзі президента.

Вже 6 січня дочка куми Зеленських опублікувала фото та відео з островів на сторінці в Instagram. За цими публікаціями журналісти встановили назву готелю — це п’ятизірковий Hilton. На території є просторі вілли з власною терасою, сім ресторанів, кафе, спа-центр. Вартість номера у святкові дні становить близько тисячі доларів на добу.

Натомість сам президент після відпочинку в Буковелі, куди їздив раніше, з’являється в публічній площині 11 січня. Тоді він звернувся до українців із нагоди міжнародного дня «Дякую» і записав відеозвернення зі свого офісу.

Вже 16 січня журналісти отримали від своїх джерел у правоохоронних органах інформацію, що сім’я президента повертається із Сейшелів. Летіли так само — через Стамбул.

Після повернення рідні президента пройшли через зал офіційних делегацій. Використання цього терміналу, як зазначено на сайті, коштує 3,5 тис. грн за особу. Проте розслідувачі, посилаючись на джерела в авіаційній сфері, переконують, що для сім’ї Зеленського заявку робило державне управління справами. Це може означати, що оплачувати послугу могли шляхом державних грошей.

Джерело: Українська правда