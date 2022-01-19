Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: slovoidilo.ua

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Вторжение Российской Федерации в Украину вполне реальным считают в Вашингтоне.

Государственный секретарь Энтони Блинкен предупредил, что президент Российской Федерации Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки. Такое заявление он сделал 19 января во время выступления перед американскими дипломатами в посольстве США в Киеве. Об этом сообщает агентство Reuters.

Чиновник отметил, что в Белом доме надеются на то, что Москва будет придерживаться дипломатического и мирного пути. Подчеркнул, что последние восемь месяцев Вашингтон уделял пристальное внимание Украине из-за значительного наращивания российских сил вблизи украинской границы. Блинкен отметил, что скопление войск страны-агрессора происходило без причин.

Мы знаем, что существуют планы по еще большему увеличению этих сил в очень короткие сроки, и это дает президенту Путину возможность, также в очень короткие сроки, предпринять дальнейшие агрессивные действия против Украины. Действия России привлекли внимание Вашингтона, а также его союзников в Европе и за ее пределами, — подчеркнул Блинкен.



Напомним, в январе в Государственном департаменте США заявили журналистам, что в Соединенных Штатах рассматривают перемещение российских военных в Белоруссию как возможную подготовку к вторжению в Украину.

Источник: Reuters