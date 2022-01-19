Підійшов до офісу і зрозумів, що не хочу заходити в ОП - Арестович про відставку

https://racurs.ua/ua/n165928-pidiyshov-do-ofisu-i-zrozumiv-scho-ne-hochu-zahodyty-v-op-arestovych-pro-vidstavku.html

Ракурс

Олексій Арестович, радник голови Офісу президента та спікер тристоронньої контактної групи, пояснив причини свого звільнення.

Він йде з Банкової, оскільки впевнений, що йому із чинною владою «не по дорозі». Арестович коротко пояснив мотиви свого кроку на сторінці у Фейсбук.

Знаєте, я не збирався звільнятися. У понеділок я приїхав на роботу як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому що я здатний пробачити багато чого, включаючи особисту підлість стосовно мене (це політика, всі ми Макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок і таке інше). Але слабкості я вибачити не можу, — написав екс-радник Єрмака.

При цьому Арестович послався на слабкість влади у «сценарії шоу в Жулянах», який «закріпив слабкість, як головну органічну ознаку української держави». Очевидно, що йдеться про приліт 17 січня Петра Порошенка до України на суд.

Арестович розкритикував владу, бо «силовики отримують менше, ніж прибиральниці».

Він написав, що держава, в якій загиблому військовому чи поліцейському не присвоюють наступне військове чи спеціальне звання, і довічну пенсію сім’ї не призначають, не має майбутнього.

На момент написання новини офіційно звільнення Арестовича в ОП не підтверджували.