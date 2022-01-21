Заборонити оформлення працівників ФОПами хочуть в Україні

https://racurs.ua/ua/n165993-zaboronyty-oformlennya-pracivnykiv-fopamy-hochut-v-ukrayini.html

Ракурс

В Україні фізичним особам підприємцям третьої групи єдиного податку хочуть обмежити можливості співпраці з юридичними особами.

Це має скоротити схему ухилення від сплати податків. Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «Обозреватель».

Роботодавці сплачують менше податків із зарплат, коли працівників оформлюють не як співробітників у штат (потрібно платити 22% ЄСВ, 19,5% ПДФО та військовий збір), а як ФОП (потрібно платити 5% із зарплати).

У Раді пропонують знизити ефективну ставку оподаткування, розширити можливості для декларування та запровадити сімейне декларування, а також за польською моделлю додати податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн та обмежити можливість працевлаштування у компанії зарплатних ФОПів.

Нині в Україні поширеною є практикою, коли для працевлаштування роботодавець вимагає відкрити ФОП. Таким чином він хоче замість 19,5% податку від зарплати сплачувати 5%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 10% річних.