Запретить оформление работников ФЛП хотят в Украине

https://racurs.ua/n165993-zapretit-oformlenie-rabotnikov-flp-hotyat-v-ukraine.html

Ракурс

В Украине физическим лицам предпринимателям третьей группы единого налога хотят ограничить возможности сотрудничества с юридическими лицами.

Это должно сократить схему уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в интервью изданию «Обозреватель».

Работодатели платят меньше налогов с зарплат, когда работников оформляют не как сотрудников в штат (нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% НДФЛ и военный сбор), а ФЛП (нужно платить 5% с зарплаты).

В Раде предлагают снизить эффективную ставку налогообложения, расширить возможности для декларирования и ввести семейное декларирование, а также по польской модели добавить налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн и ограничить возможность трудоустройства в компании зарплатных ФЛП.

Сейчас в Украине распространена практика, когда для трудоустройства работодатель требует открыть ФЛП. Таким образом, он хочет вместо 19,5% налога от зарплаты платить 5%.

Напомним, ранее мы сообщали, что правление Национального банка Украины повысило учетную ставку до 10% годовых.