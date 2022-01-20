Нацбанк снова поднял учетную ставку и ухудшил прогноз инфляции

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Правление Национального банка повысило учетную ставку до 10% годовых.

Об этом 20 января во время брифинга в учреждении заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Глава регулятора заявил, что Нацбанк борется с инфляцией и усиливает монетарную политику для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%.

Кроме того, НБУ резко ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7% (то есть больше, чем в полтора раза). Впрочем, по прогнозам экспертов, инфляция в этом году будет, скорее всего, выше 10%.

В начале 2021 года учетная ставка была равна 6%. В начале декабря инфляция заставила Нацбанк в третий раз за полгода повысить цену денег. Тогда показатель этого инструмента монетарной политики подняли до 9%.

Регулятор пытался отреагировать на влияние дополнительных проинфляционных рисков и сделать деньги дороже для борьбы с волной повышения цен.

В июне НБУ решил не изменять учетную ставку (7,5%), но был вынужден сворачивать долгосрочное рефинансирование. Ожидалось, что это усугубит эффект предыдущего повышения учетной ставки и замедлит инфляцию.

22 июля и 9 сентября Нацбанку пришлось еще на 0,5% повышать учетную ставку.

В октябре и ноябре рост потребительских цен замедлился до 10,9% в годовом исчислении.

В сообщении Нацбанка также говорилось о неопределенности эскалации военного конфликта.

С помощью учетной ставки НБУ влияет на инфляцию — чем выше ставка, тем дороже для банков, а в результате и потребителей стоят кредиты и депозиты. Обратная сторона роста учетной ставки — сокращение кредитования и, как следствие, замедление экономического роста.