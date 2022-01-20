Нацбанк знову підняв облікову ставку і погіршив прогноз інфляції

Нацбанк знову збільшив облікову ставку і погіршив прогноз інфляції

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Правління Національного банку України підвищило облікову ставку до 10% річних.

Про це 20 січня під час брифінгу в установі заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Очільник регулятора заявив, що Нацбанк бореться із інфляцією і посилює монетарну політику для покращення інфляційних очікувань та забезпечення сталого зниження інфляції до 5%.

Крім того, НБУ різко погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7% (тобто більше, ніж у півтора рази). Втім, за прогнозами експертів, інфляція цього року буде швидше за все вище 10%.

На початку 2021 року облікова ставка становила 6%. На початку грудня інфляція змусила Нацбанк втретє за півроку підвищити ціну грошей. Тоді показник цього інструменту монетарної політики підняли до 9%.

Регулятор намагався відреагувати на вплив додаткових проінфляційних ризиків і зробити гроші дорожчими для боротьби з хвилею підвищенння цін.

У червні НБУ вирішив не змінювати облікову ставку (7,5%), але був змушений згортати довгострокове рефінансування. Очікувалося, що це посилить ефект попереднього підвищення облікової ставки та уповільнить інфляцію.

22 липня і 9 вересня Нацбанку довелося ще на 0,5% підвищувати облікову ставку.

У жовтні і листопаді зростання споживчих цін уповільнилося до 10,9% у річному обчисленні, але воно відбувалося не такими темпами, як би це хотілося регулятору.

В повідомленні Нацбанку також йшлося про невизначеність щодо ескалації воєнного конфлікту.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає на інфляцію — що вища ставка, то дорожчими є для банків, а в результаті і споживачів коштують кредити та депозити. Зворотний бік зростання облікової ставки — скорочення кредитування, і, як наслідок, уповільнення економічного зростання.