В Думе РФ приступили к политическому обоснованию вторжения в Украину - СМИ

https://racurs.ua/n165992-v-dume-rf-pristupili-k-politicheskomu-obosnovaniu-vtorjeniya-v-ukrainu-smi.html

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К обоснованию военного вторжения РФ в Украину приступили российские партии. В частности, 19 января депутаты Коммунистической партии России внесли в Государственную Думу проект обращения к президенту РФ с просьбой признать террористические формирования ДНР-ЛНР.

В проекте обращения Государственной Думы говорится, что депутаты «выражают однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявившим желание говорить и писать на русском языке, желающим обеспечения свободы вероисповедания, а также несогласных с действиями украинских властей, нарушающих их права и свободы», пишет «Радио Польша».

Власти Украины в проекте обращения названы:

прославляющими фашистов Бандеру, Шухевича и их последователей, …нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, волеизъявлению и вероисповеданию жителей этих областей.



По мнению российских либералов, предложение депутатов-коммунистов «является логичной частью публичной подготовки к военному вторжению России в Украину и предлагает обеспечить это вторжение политической поддержкой и прикрытием федерального парламента, то есть является частью прямой подготовки к войне».

По мнению аналитиков, проект Коммунистической партии РФ был инспирирован Кремлем. Таким образом у Путина хотят оказать давление на переговорный процесс с Западом и властями в Киеве.