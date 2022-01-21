https://racurs.ua/n165991-orujie-dlya-ukrainy-pochemu-germaniya-otkazyvaetsya-ot-postavok.html

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Немецкие чиновники считают, что поставка оружия может лишь усилить напряжение между Россией и Украиной и сделать переговоры с Москвой еще более тяжелыми, чем они уже есть.

В коалиционном соглашении новое правительство страны в составе социал-демократов, Зеленых и либералов прописало, что поставки оружия в кризисные регионы не разрешаются. Об этом сообщает DW.

Сейчас Германия остается одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров оружия. Объемы вооруженного экспорта с 2016 года по 2020 годы выросли на 21%. Крупнейшие импортеры немецкого оружия — это Южная Корея, Алжир и Египет.

Украина также принадлежит к покупателям немецких вооружений. По данным правительства, в 2020 году и первой половине 2021 года Германия разрешила 71 поставки оружия в Украину на общую сумму в 5,2 млн евро. Прежде всего это стрелковое оружие, подводное оборудование, а также коммуникационные приборы. Но Украина хочет большего и уже заявила об интересе к немецким военным кораблям, а также системам противовоздушной обороны.

На днях канцлер Шольц впервые намекнул, что российская агрессия может иметь последствия и для газопровода «Северный поток-2», соединяющего Германию и Россию по дну Балтийского моря.

Понятно, что (России. — Ред.) придется заплатить высокую цену и что обсуждать надо все, если будет военное вторжение в Украину, — сказал он.



Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России на территорию Украины до сих пор остается возможным. Международное новостное агентство Reuters обнародовало снимки со спутников, запечатлевших военную технику России на нескольких полигонах вблизи Украины.

Источник: DW