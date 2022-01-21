https://racurs.ua/ua/n165991-zbroya-dlya-ukrayiny-chomu-nimechchyna-vidmovlyaietsya-vid-postachannya.html

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Німецькі урядовці вважають, що постачання зброї може лише посилити напруження між Росією та Україною і зробити переговори з Москвою ще важчими, ніж вони вже є.

У коаліційній угоді новий уряд країни в складі соціал-демократів, Зелених і лібералів прописав, що постачання зброї до кризових регіонів не дозволяються. Про це повідомляє DW.

Наразі Німеччина залишається одним із найбільших у світі виробників та експортерів зброї. Обсяги збройного експорту з 2016 року по 2020 роки зросли на 21%. Найбільші імпортери німецької зброї — це Південна Корея, Алжир та Єгипет.

Україна також належить до покупців німецьких озброєнь. За даними уряду, у 2020 році та в першій половині 2021 року Німеччина дозволила 71 постачання зброї до України на загальну суму в 5,2 млн євро. Передусім це стрілецька зброя, підводне устаткування, а також комунікаційні прилади. Але Україна хоче більшого та вже заявила про інтерес до німецьких військових кораблів, а також систем протиповітряної оборони.

Днями канцлер Шольц уперше натякнув, що російська агресія може мати наслідки і для газопроводу «Північний потік-2», який з'єднує Німеччину та Росію дном Балтійського моря.

Зрозуміло, що (Росії. — Ред.) доведеться заплатити високу ціну й що обговорювати треба все, якщо буде військове вторгнення в Україну, — сказав він.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення РФ на територію України досі залишається можливим. Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила знімки зі супутників, які зафільмували військову техніку РФ на кількох полігонах поблизу України.

Джерело: DW