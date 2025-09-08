Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото:

Плани президента РФ Володимира Путіна не обмежуються Україною, а лише починаються.

Регулярно Москва здійснює атаки на європейську інфраструктуру, здійснює провокації в Балтійському та Північному морях. Тому Європі потрібно створювати нову систему безпеки. Про це 8 вересня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив під час виступу перед керівниками німецьких закордонних дипломатичних установ, передає Sky News.

Ми спостерігаємо, як Росія і Китай намагаються здобути сфери впливу в Південно-Східній Європі. Тож коли ми говоримо, що Україна бореться і за нашу свободу в Європі — це не просто риторика. Це факт, з якого ми повинні робити і вже робимо конкретні висновки. Ми підтримуємо Україну у її боротьбі за мир у Європі. І ця боротьба може тривати ще дуже довго, — наголосив він.

Мерц також нагадав про російський обстріл Києва, коли в українській столиці була пошкоджена будівля Представництва Європейського Союзу. Канцлер закликав не недооцінювати символічний вплив атак на європейську архітектуру безпеки.

Глава уряду ФРН підкреслив, що Європа повинна переосмислити власні інтереси, будувати нові союзи у світі та не впадати в залежність від окремих партнерів.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц 29 серпня домовилися розпочати стратегічний діалог щодо ядерного стримування та ширшого зв’язку політики безпеки двох країн. Також Берлін та Париж зобов’язалися надати Україні більше систем ППО та тісніше працюватимуть у сфері безпеки.

