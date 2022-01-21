РФ ждет в Украине новая Чечня или Афганистан - МИД Британии

https://racurs.ua/n165990-rf-jdet-v-ukraine-novaya-chechnya-ili-afganistan-mid-britanii.html

Ракурс

Россию ждет в Украине новая Чечня и Афганистан. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

Кремль не усвоил уроков истории. Вторжение лишь затянет в ужасное болото и приведет к потере жизней, сопоставимой с той, которую мы видели в советско-афганской войне и в конфликте в Чечне, — сообщила глава британского МИД в ходе визита в австралийский Сидней, пишет DW.

Траст призвала президента страны-агрессора РФ Владимира Путина одуматься и отступить от Украины, пока он не сделал «огромную стратегическую ошибку».

То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира, — цитирует слова министра The Guardian.

Главный дипломат Великобритании отметила, что она видит нынешний кризис вокруг Украины как часть более крупного конфликта между либеральными демократиями и автократиями, к числу которых она отнесла Россию и Китай.

Автократии осмелели до уровня, невиданного со времен холодной войны. Они пытаются экспортировать диктатуру как услугу по всему миру. Именно поэтому такие режимы, как Беларусь, Северная Корея и Мьянма находят своих ближайших союзников в Москве и Пекине, — указала Лиз Трасc.



Напомним, 21 января в Женеве состоятся переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД страны-оккупанта Сергея Лаврова об агрессии РФ против Украины. Запад угрожает России беспрецедентными санкциями на случай нового вторжения российских войск в Украину.

Кремль стянул к границе Украины 100 тыс. военнослужащих и требует от НАТО юридически обязывающих гарантий непринятия Киева в свой состав.