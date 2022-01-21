РФ чекає в Україні нова Чечня або Афганістан - МЗС Британії

https://racurs.ua/ua/n165990-rf-chekaie-v-ukrayini-nova-chechnya-abo-afganistan-mzs-brytaniyi.html

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Росію чекає в Україні нова Чечня або Афганістан. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасc.

Кремль не засвоїв уроків історії. Вторгнення лише затягне у жахливе болото і призведе до втрати життів, порівняно з тим, яке ми бачили у радянсько-афганській війні та конфлікті у Чечні, — повідомила глава британського МЗС під час візиту до австралійського Сіднея, пише DW.

Траст закликала президента країни-агресора РФ Володимира Путіна схаменутися і відступити від України, поки він не зробив «величезну стратегічну помилку».

Те, що відбувається у Східній Європі, має значення для всього світу, — цитує слова міністра The Guardian.

Головний дипломат Великої Британії зазначила, що вона бачить нинішню кризу навколо України як частину більшого конфлікту між ліберальними демократіями та автократіями, до яких вона віднесла Росію та Китай.

Автократії осміліли до рівня, небаченого з часів холодної війни. Вони намагаються експортувати диктатуру як послугу у всьому світі. Саме тому такі режими, як Білорусь, Північна Корея та М’янма знаходять своїх найближчих союзників у Москві та Пекіні, — зазначила Ліз Трасc.



Нагадаємо, 21 січня у Женеві відбудуться переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС країни-окупанта Сергія Лаврова про агресію РФ проти України. Захід погрожує Росії безпрецедентними санкціями у разі нового вторгнення російських військ в Україну.

Кремль стягнув до кордону України 100 тис. військовослужбовців і вимагає від НАТО юридичних зобов’язань про неприйняття Києва до свого складу.