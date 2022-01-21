В Думі РФ ініціюють політичне обґрунтування вторгнення в Україну - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n165992-v-dumi-rf-iniciuut-politychne-ob-runtuvannya-vtorgnennya-v-ukrayinu-zmi.html

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Обґрунтування військового вторгнення РФ в Україну ініціювали російські партії. Зокрема, 19 січня депутати Комуністичної партії Росії внесли до Державної Думи РФ проект звернення до президента РФ з проханням визнати терористичні формування ДНР-ЛНР.

У проекті звернення Державної Думи РФ йдеться, що депутати «виражають однозначну та консолідовану підтримку вжитим адекватним заходам у гуманітарних цілях з підтримки мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей України, які виявили бажання говорити та писати російською мовою, що бажають забезпечити свободу віросповідання, а також діям української влади, яка порушує їхні права та свободи», пише «Радіо Польща».

Влада України в проекті звернення названа такою, що:

прославляє фашистів Бандеру, Шухевича та їх послідовників, …нетерпима до історично сформованих норм побуту, волевиявлення та віросповідання мешканців цих областей.



На думку російських лібералів, пропозиція депутатів-комуністів «є логічною частиною публічної підготовки до військового вторгнення Росії в Україну і пропонує забезпечити це вторгнення політичною підтримкою та прикриттям федерального парламенту, тобто є частиною прямої підготовки до війни».

На думку аналітиків, проект Комуністичної партії РФ був інспірований Кремлем. Таким чином у Путіна хочуть чинити тиск на переговорний процес із Заходом та владою у Києві.