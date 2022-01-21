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Ракурс
Арест имущества Порошенко обжаловали адвокаты

Арест имущества Порошенко обжаловали адвокаты

21 янв 2022, 12:07
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Арест имущества Петра Порошенко, бывшего президента Украины, обжаловали его адвокаты. Защитники нардепа подали жалобу на решение Печерского районного суда Киева об аресте имущества по делу о снабжении угля с оккупированных территории Донецкой и Луганской областей.

Решение об аресте имущества обжаловано не только нами как представителями Порошенко, но и юридическими лицами, на имущество которых незаконно был наложен арест, — сообщил во время пресс-конференции 21 января адвокат Игорь Головань.


Защитник добавил, что судебное заседание, на котором будет рассмотрена жалоба защиты, назначено на 3 февраля.

Напомним, 6 января Печерский райсуд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте имущества Порошенко по делу о поставке угля из ОРДЛО. В частности, арест наложен на объекты недвижимости, корпоративные права и другое имущество, принадлежащее Порошенко на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения недвижимого имущества.

Источник: Ракурс


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