Смертність у тричі вакцинованих значно нижча, ніж у двічі щеплених — імунолог

https://racurs.ua/ua/n165997-smertnist-u-trychi-vakcynovanyh-znachno-nyjcha-nij-u-dvichi-scheplenyh-imunolog.html

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Введення бустерної дози вакцини від коронавірусу збільшує ефективність вакцинального циклу як проти захворювання, так і проти летального результату. Про це написав харківський імунолог Андрій Волянський у Facebook на підставі британського звіту, в якому було виділено випадки інфікування, госпіталізації та смертей серед людей, які отримали третю дозу.

Частота летальних випадків у вакцинованих трьома дозами в рази нижча, аніж у двічі щеплених. У першу чергу це стосується літніх людей. Для молодших за 50 років різниця в летальності між щепленими двома та трьома дозами невисока. Висновок щодо України — потрібно вакцинувати вразливих, оскільки нещеплені люди старших вікових груп помирають набагато частіше, — зазначив Волянський.

Він нарікає, що літні українці не вірять у ефективність вакцинації, не щеплюються та масово помирають.

82,6% зі 100 тис., хто померли у зв’язку з COVID в Україні, були старшими за 60 років. Реально доданих летальних наслідків майже вдвічі більше (близько 180−190 тис.), — вказав імунолог.

З його слів, введення бустерної дози трохи підвищує ефективність вакцинального циклу як проти захворювання, так і проти летального результату.