Зеленський назвав місто, де може початися великомасштабна війна з РФ

Зеленський. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165996-zelenskyy-rozpoviv-z-chogo-moje-pochatysya-velykomasshtabna-viyna-z-rf.html

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Вторгнення Росії в Україну може розпочатися з Харкова на підставі «захисту» російськомовного населення.

Президент України Володимир Зеленський вважає, це буде початком великомасштабної війни. Про це він заявив в інтерв’ю для The Washington Post.

За його словами, Росія вирішить посилювати ескалацію на територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією

Росії потрібен привід: Скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, бо це є великі міста. У Харкові проживає понад млн жителів. Не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни, — заявив президент.

Він вважає, що президент РФ Володимир Путін має шанси та можливість домовитися про мирне врегулювання, сісти за стіл переговорів і знайти компроміс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що обґрунтування військового вторгнення РФ в Україну ініціювали російські партії.

Джерело: The Washington Post