Ігор Терехов прокоментував можливу окупацію Харкова Росією. Фото: Facebook/Игорь Терехов

https://racurs.ua/ua/n166012-terehov-prokomentuvav-mojlyvu-okupaciu-harkova-rosiieu.html

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Заяву президента України Володимира Зеленського про можливу окупацію Росією Харкова прокоментувала міська влада.

Міський голова Харкова Ігор Терехов закликав мешканців обласного центру не панікувати на тлі заяви глави держави. Градоначальник зазначив, що в місті буде спокійно, ніхто не дозволить його захопити росіянам. Про це Терехов 21 січня заявив у коментарі «Суспільного».

Хочу заспокоїти харків’ян, сказати, що поки я харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків — ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота, — зазначив він.

Мер зазначив, що міська влада проводить низку заходів для забезпечення безпеки в умовах можливої загрози. Існує спеціальна дорожня карта. Терехов висловив упевненість, що Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом.

Не буде ніякої війни, — упевнений мер.

Нагадаємо, 21 січня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Washington Post заявив, що Російська Федерація вирішить посилювати ескалацію на територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв’язки з Росією. Глава держави припустив, що вторгнення РФ в Україну може розпочатися з Харкова на підставі «захисту» російськомовного населення.

Джерело: «Суспільне»