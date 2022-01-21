Прикарпатье переходит в «красную» зону — когда заработают новые ограниченияhttps://racurs.ua/n166011-prikarpate-perehodit-v-krasnuu-zonu-kogda-zarabotaut-novye-ogranicheniya.htmlРакурс
«Красная» зона карантина будет введена в Ивано-Франковской области с понедельника, 24 января.
На Прикарпатье превышены показатели большинства индикаторов, по которым определяется уровень эпидемической опасности — коэффициент выявления случаев инфицирования, уровень и динамика госпитализаций. Решение перевести регион в «красную» зону приняли во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Этот уровень эпиднебезопасности предусматривает запрет:
- работы заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работы ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работы учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работы непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работы учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино — и видеосъемки.
В «красной» зоне не ограничивается работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов. Несмотря на это, соблюдение противоэпидемических правил остается обязательным. В этой зоне могут работать кинотеатры, музеи, другие культурные учреждения, развлекательные заведения, ТРЦ, заведения общественного питания, рынки, спортзалы и бассейны, если весь персонал и посетители будут полностью вакцинированы.
В то же время местные власти могут вводить дополнительные ограничения.
Напомним, причиной новой волны коронавируса в Украине является штамм
«Омикрон». По информации Минздрава, новый вариант ковида обнаружили в 10 областях страны. К восьми, которые были по состоянию на 19 января, добавились Ивано-Франковская и Херсонская области, где тоже зафиксирована циркуляция штамма.