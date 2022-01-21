Недооцененный фактор распространения коронавируса назвала эпидемиолог

https://racurs.ua/n166010-nedoocenennyy-faktor-rasprostraneniya-koronavirusa-nazvala-epidemiolog.html

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Коронавирус в Украине снова начал распространяться. Эпидемиолог Центра первичной медико-санитарной помощи № 2 в Киеве Наталья Шершень заявила, что дети являются основным возможным фактором в распространении инфекции.

Однако на вакцинацию они массово не приходят. Об этом она заявила «Суспільному».

По ее словам, активность детского населения невелика, но дети приходят и им не отказывают в прививке, поскольку вакцинация является рекомендованной. В то же время массового прихода детей в пункт вакцинации нет.

Врач заявила, что подростков от 12 лет сейчас вакцинируют препаратом Comirnaty (Pfizer). Проведение вакцинации с максимальным охватом детского населения будет соответственно создавать максимальное количество защищенного населения, что будет замедлять возможность развития коронавирусной болезни.

Дети являются основным возможным фактором в распространении. Поэтому для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни есть такая практика — вакцинировать детское население, — подчеркнула Шершень.



Напомним, ранее мы сообщали, что введение бустерной дозы вакцины от коронавируса увеличивает эффективность вакцинального цикла как против заболевания, так и против летального исхода.

Источник: Суспільне