Гарнитура от Гугл Google Glass. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n166009-gugl-sozdast-novye-ochki-dopolnennoy-realnosti-chem-oni-osobennye.html

Ракурс

Гугл (Google), американская корпорация, начала работать над очками дополненной реальности.

Компания уже начала воплощать в жизнь проект Project Iris, в рамках которого Гугл хочет выпустить очки с дополненной реальностью. Этот гаджет рассчитан на работу с метавселенной и станет конкурентом от Meta и Apple в этой сфере. Аппарат должны выпустить не ранее 2024 года, а разработка находится на ранней стадии. Об этом сообщает издание The Verge.

По информации инсайдеров, прототип виртуальной гарнитуры напоминает обычные очки для лыжников. Устройство оснащено процессором производства Гугл и аккумулятором. Очки получили внешние камеры для захвата изображения и дисплеи, которые проецируют картинку на пользователя.

Проект воплощают в жизнь примерно три сотни сотрудников, но штат обещают расширить до 400 человек. Название нового девайса еще не рассекречивалось.

Как известно, Гугл уже имеет собственные «умные очки». Гарнитура дополненной реальности Google Glass вышла на массовый рынок в 2014 году. Сейчас это устройство позиционируется как аппарат для корпоративных пользователей.

Напомним, в сентябре популярная социальная сеть Facebook представила свои «умные» очки под брендом Ray-Ban. Очки, которые внешне почти не отличаются от обычных, смогут снимать видео и делать фотографии.

Источник: The Verge