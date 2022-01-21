Гарнітура від Гугл Google Glass. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n166009-gugl-stvoryt-novi-okulyary-dopovnenoyi-realnosti-chym-vony-osoblyvi.html

Ракурс

Гугл (Google), американська корпорація, почала працювати над окулярами доповненої реальності.

Компанія вже розпочала втілювати у життя проект Project Iris, у рамках якого Гугл хоче випустити окуляри з доповненою реальністю. Цей ґаджет розрахований на роботу з метавсесвітом та стане конкурентом від Meta та Apple у цій сфері. Апарат повинні випустити не раніше 2024 року, а розробка перебуває на ранній стадії. Про це повідомляє видання The Verge.

За інформацією інсайдерів, прототип віртуальної гарнітури нагадує звичайні окуляри для лижників. Пристрій оснащений процесором виробництва Гугл та акумулятором. Окуляри отримали зовнішні камери для захоплення зображення та дисплеї, які проектують картинку на користувача.

Проект втілюють у життя приблизно три сотні співробітників, але штат обіцяють розширити до 400 осіб. Назва нового девайсу ще не розсекречувалася.

Як відомо, Гугл вже має власні «розумні окуляри». Гарнітура доповненої реальності Google Glass вийшла на масовий ринок у 2014 році. Зараз цей пристрій позиціонується як апарат для корпоративних користувачів.

Нагадаємо, у вересні популярна соціальна мережа Facebook представила свої «розумні» окуляри під брендом Ray-Ban. Окуляри, які зовні майже не відрізняються від звичайних, зможуть знімати відео та робити фотографії.

Джерело: The Verge