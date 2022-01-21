Недооцінений чинник розповсюдження коронавірусу назвала епідеміолог

https://racurs.ua/ua/n166010-nedoocinenyy-chynnyk-rozpovsudjennya-koronavirusu-nazvala-epidemiolog.html

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Коронавірус в Україні знову почав поширюватися. Епідеміолог Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 у Києві Наталя Шершень заявила, що діти — є основним можливим фактором у розповсюдженні інфекції.

Однак на вакцинацію вони масово не приходять. Про це вона заявила «Суспільному».

За її словами, активність дитячого населення невелика, але діти приходять і їм не відмовляють у щеплені, оскільки вакцинація є рекомендованою. Натомість масового приходу дітей до пункту вакцинації немає.

Лікарка заявила, що підлітків від 12 років наразі вакцинують препаратом Comirnaty (Pfizer). Проведення вакцинації з максимальним охопленням дитячого населення буде відповідно створювати максимальну кількість захищеного населення, що уповільнюватиме можливість розвитку коронавірусної хвороби.

Діти є основним можливим фактором у розповсюдженні. Тому для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусної хвороби і є така практика вакцинувати дитяче населення, — наголосила Шершень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що введення бустерної дози вакцини від коронавірусу збільшує ефективність вакцинального циклу як проти захворювання, так і проти летального результату.

Джерело: Суспільне