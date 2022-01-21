Івано-Франківська область переходить у «червону» зону. Фото: freeradio.com.ua

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«Червона» зона карантину буде запроваджена в Івано-Франківській області з понеділка, 24 січня.

На Прикарпатті перевищені показники більшості індикаторів, за якими визначається рівень епідемічної небезпеки — коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень та динаміка госпіталізацій. Рішення перевести регіон у «червону» зону ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 21 січня. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Цей рівень епіднебезпеки передбачає заборону:

роботи закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

роботи ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

роботи закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

роботи непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

роботи закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

У «червоній» зоні не обмежується робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. Попри це дотримання протиепідемічних правил залишається обов’язковим. У цій зоні можуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни, якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані.

Водночас місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.

Нагадаємо, причиною нової хвилі коронавірусу в Україні є штам «Омікрон». За інформацією МОЗ, новий варіант ковіду виявили в 10 областях країни. До восьми, які були станом на 19 січня, додались Івано-Франківська і Херсонська області, де теж зафіксовано циркуляцію штаму.