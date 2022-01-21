Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n166013-hurtovyny-snig-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-na-22-sichnya-karta.html

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Погода в Україні 22 січня буде зі снігом — короткочасні опади обіцяють у західних, північних та Вінницькій областях.

Вітер очікується західний та північно-західний зі швидкістю 7−12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−7° морозу, а у східних, Запорізькій та Закарпатській областях 5−10° нижче нуля. Вдень температура повітря наступна — від 4° морозу до 1° тепла. У Карпатах прогнозують сніг, хуртовини та пориви вітру 15−20 м/с. Температура вночі та вдень 9−14° морозу. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 22 січня буде хмарною та зі снігом. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−5° морозу, а вдень температура повітря очікується 1−4° нижче нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 2−11 м/с.

Погода в Харкові у завтрашній вихідний буде сніжною, обіцяють хмарність з проясненнями. Вночі температуру повітря прогнозують 6−12° морозу, а вдень температура повітря очікується 3−7° нижче нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Погода в Одесі найближчої доби буде сонячною, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3° морозу, а вдень обіцяють від 1° морозу до 2° з позначкою плюс. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−9 м/с.

Погода у Львові 22 січня буде хмарною з мокрим снігом. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 4−5° морозу, а вдень обіцяють 3−5° морозу. Вітер очікується зі швидкістю 5−14 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 22 січня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 21 січня в більшості областей України очікуються пориви вітру 15−20 м/с, а в Карпатах — хуртовина. На дорогах прогнозували ожеледицю.