Першою жертвою Революції гідності був не Сергій Нігоян. Фото: theukrainians.org

https://racurs.ua/ua/n166014-pershou-jertvou-revoluciyi-gidnosti-buv-ne-sergiy-nigoyan-dbr.html

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Першим убитим активістом під час Революції гідності був не Сергій Нігоян, як вважали раніше.

Першим убили активіста Юрія Вербицького. Про це 21 січня повідомив заступник керівника управління у справах Майдану Державного бюро розслідувань Артем Яблонський під час прес-конференції «8 річниця убивства перших героїв Небесної сотні і фактичний початок російської агресії».

Хто є першим убитим? Це — Юрій Вербицький чи Сергій Нігоян? Але за останніми даними, це є Юрій Вербицький, — зазначив він.

За словами представника ДБР, слідчі повністю розкрили убивство Вербицького. До відповідальності за злочин притягнули 19 осіб. Правоохоронці встановили обставини викрадення, катування, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Вербицького покинули у Бориспільському районі, де він і помер від катувань.

Яблонський уточнив, що притягнули до кримінальної відповідальності тітушок та двох співробітників міліції — слідчого та оперуповноваженого, які організовували незаконні слідчо-розшукові дії. Одного з тітушок засудили до дев’яти років тюрми. Ще восьмеро осіб перебувають у розшуку, бо перебувають на окупованих територіях або в Росії. Зараз слідство ініціює питання щодо їх заочного засудження.

Представник ДБР також прокоментував нерозкриті убивства Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника. Зазначив, що слідчі встановили кожен із підрозділів внутрішніх військ, а також «беркутівців», які знаходилися в безпосередній близькості та могли бути причетні до убивств.

Як відомо, Юрій Вербицький — активіст Революції гідності, який був викрадений разом з народним депутатом восьмого скликання Ігорем Луценком 21 січня 2014 року. Чоловік помер після катувань.

Сергій Нігоян загинув 22 січня 2014 року від поранення свинцевою картеччю під час подій біля стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського. Учасника Революції гідності застрелили близько 6.00. У цей час між бійцями «Беркута» та мітингувальниками тривало перемир’я.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича та дев’яти високопосадовців, які 18−20 лютого 2014 року організували розстріл мітингувальників у столиці.

Джерело: «Укрінформ»