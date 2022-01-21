У зону відчуження переселилися великі підорлики. Фото: bird-ukraine

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Ракурс

Чорнобильська зона відчуження виявилася ідеальним місцем для зникаючого виду птахів.

У зону відчуження переселилися великі підорлики, оскільки на екосистемах краю позитивно позначилася відсутність людей. Для птахів місцевість стала такою сприятливою, що їх чисельність згодом збільшилася. До таких висновків дійшли називають автори спільного дослідження Національної академії наук Білорусі та організації British Trust for Ornithology. Про це повідомляє Newsweek.

Науковці встановили, що за останні два десятиліття в Чорнобильській зоні відчуження з’явилися місця проживання з високою вологістю, які люблять хижі птахи. Площа болотно-водних угідь в регіоні збільшилася на 680%, а площа лісів — на 14%. Дослідники виявили виявлено 13 гніздових пар великих підорликів у 2019 році. При цьому в Європі цей вид опинився під загрозою вимирання — залишилося всього 4 тис. 500 гніздових пар.

За словами представника British Trust for Ornithology, ситуація з відновленням популяції цього виду птахів демонструє природне відновлення екосистеми після інтенсивної експлуатації людиною. При чому зміни в навколишньому середовищі відбулися без людського втручання.

Нагадаємо, науковці встановили, що зміни клімату незвичайним чином вплинули на амазонських птахів. Орнітологи з’ясували, що за 40 років 77 видів птахів зменшили масу тіла у відповідь на потепління та осушення клімату. Крім того, багато представників виду також збільшили довжину крил.

Джерело: Newsweek