Оружие для Украины — ФРГ не разрешила Эстонии поставлять гаубицы Киевуhttps://racurs.ua/n166025-orujie-dlya-ukrainy-frg-ne-razreshila-estonii-postavlyat-gaubicy-kievu.htmlРакурс
Поставки оружия в Украину из Эстонии заблокировала Германия. ФРГ не разрешила экспорт вооружения своего производства.
Возникшая проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 км. Гаубицы, производимые в Советском Союзе, дислоцировались в бывшей Восточной Германии. После объединения Германии Берлин экспортировал оружие в Финляндию, которая в 2009 году передала его в Эстонию.
Немецкие официальные лица заявили, что такая ситуация является результатом давней политики по экспорту оружия в напряженные регионы.
Эстония все же продолжает настаивать на передаче артиллерии Киеву, сообщил представитель германского правительства The Wall Street Journal (WSJ).
Принцип, регулирующий экспорт оружия, всегда тот же — независимо от того, поступает ли оно непосредственно из Германии или из третьих стран, — и на данном этапе разрешение не выдавалось, — говорится в заявлении представителя.
Советник министра обороны Эстонии Кристо Энн Вес надеется, что Таллин все же получит разрешение, поскольку Эстония намерена помочь Украине.
Эстония намерена также отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.
В ответ на усиленное военное давление России на Украину и ее границы страны Балтии решили предоставить украинской армии противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Соответствующая информация уже появилась на сайте министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии.
Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонного военного потенциала Украины, — говорится в заявлении оборонных ведомств.