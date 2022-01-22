Оружие для Украины — ФРГ не разрешила Эстонии поставлять гаубицы Киеву

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Поставки оружия в Украину из Эстонии заблокировала Германия. ФРГ не разрешила экспорт вооружения своего производства.

Возникшая проблема связана с экспортом гаубицы Д-30, стреляющей 122 мм снарядами примерно на 20 км. Гаубицы, производимые в Советском Союзе, дислоцировались в бывшей Восточной Германии. После объединения Германии Берлин экспортировал оружие в Финляндию, которая в 2009 году передала его в Эстонию.

Немецкие официальные лица заявили, что такая ситуация является результатом давней политики по экспорту оружия в напряженные регионы.

Эстония все же продолжает настаивать на передаче артиллерии Киеву, сообщил представитель германского правительства The Wall Street Journal (WSJ).

Принцип, регулирующий экспорт оружия, всегда тот же — независимо от того, поступает ли оно непосредственно из Германии или из третьих стран, — и на данном этапе разрешение не выдавалось, — говорится в заявлении представителя.

Советник министра обороны Эстонии Кристо Энн Вес надеется, что Таллин все же получит разрешение, поскольку Эстония намерена помочь Украине.

Эстония намерена также отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц.

В ответ на усиленное военное давление России на Украину и ее границы страны Балтии решили предоставить украинской армии противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Соответствующая информация уже появилась на сайте министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии.