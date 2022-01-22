Груз боеприпасов для фронта экстренно отправили США в Украину (ФОТО)

Груз боеприпасов для фронта экстренно отправили США в Украину

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Ракурс

Новый военный груз из США прилетел в Киев. Это первая из нескольких партий пакета безопасности Вооруженным силам Украины на сумму 200 млн дол. Его принял президент Байденом в декабре 2021 года.

Утром 22 января в киевский аэропорт «Борисполь» прибыло 200 тыс. фунтов (90 тыс. т) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.

Фото из аэропорта разместило на своей странице в Фейсбук американское посольство в Украине.

В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине военные грузы на сумму более 650 млн дол. включая этот пакет помощи. Всего США с 2014 года поддержали Киев в сфере безопасности на 2,7 млрд дол.

Как сообщил президент Байден президенту Путину, в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо большее оборудование для обороны в дополнение к уже предоставленному, — говорится в сообщении Посольства США.



За последнюю неделю военные поставки в Украину осуществила Великобритания, а страны Балтии подтвердили 21 января намерение передать Киеву «Стингеры» и дополнительные «Джавелины».

Напомним, 26 января в Министерстве обороны Чехии заявили, что эта страна готова предоставить Украине артиллерийские снаряды в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации.