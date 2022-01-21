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День Соборности Украины отмечают 22 января. Фото: podrobnosti.ua
День соборности Украины отмечают 22 января — история праздникаhttps://racurs.ua/n166021-den-sobornosti-ukrainy-otmechaut-22-yanvarya-istoriya-prazdnika.htmlРакурс
День соборности Украины отмечают украинцы в воскресенье, 22 января.
Официальные источники свидетельствуют, что 22 января 1918 года Центральная Рада провозгласила, что отныне Украина является независимым государством. Через год, 22 января 1919 года, подписали Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Эти договоренности получили название «Акт злуки».
В 1990 году десятки тысяч людей между Киевом и Львовом образовали «живую цепь», эта акция подтвердила устойчивость украинцев. В 1999 году президент Леонид Кучма официально установил праздник 22 января, как День соборности Украины. А в 2001 году президент Петр Порошенко учредил два праздника. День соборности Украины продолжили отмечать 22 января, а 21 ноября начали отмечать День достоинства и свободы Украины.
Православная церковь 22 августа чтит память святителя Филиппа, в народе празднуют Филиппов день. В этот день говорили: «Пришла пора, забот гора». Хозяйки убирали дома после праздников, стирали одежду и белье. Также 22 января было принято ходить в баню.
Народные приметы на 22 января:
- Вороны и галки сидят на верхушках деревьев — морозы усилятся.
- Вороны и галки сидят на снегу — придет потепление.
- Кошка залезает на печь — ждите морозов.
В мире 22 января отмечают День дедушки в Польше, День празднования жизни, праздник Святого Винсента в Валенсии и Франко-немецкий день.
22 января в истории:
- 1918 год — Центральная рада в IV универсале провозгласила независимость УНР.
- 1919 год — Директория УНР провозгласила Акт воссоединения УНР и ЗУНР.
- 1970 год — состоялся первый регулярный полет «Боинга 747» с пассажирами на борту.
- 1992 год — 22−23 января состоялся и Всемирный конгресс украинцев.
- 2010 год — Виктор Ющенко присвоил проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.
- 2014 год — первые погибшие на Майдане в Киеве.
Напомним, в августе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного праздника — Дня украинской государственности. Его начнут отмечать с 2022 года.
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