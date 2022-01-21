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День Соборности Украины отмечают 22 января. Фото: podrobnosti.ua

День соборности Украины отмечают 22 января — история праздника

21 янв 2022, 22:50
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День соборности Украины отмечают украинцы в воскресенье, 22 января.

Официальные источники свидетельствуют, что 22 января 1918 года Центральная Рада провозгласила, что отныне Украина является независимым государством. Через год, 22 января 1919 года, подписали Акт воссоединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Эти договоренности получили название «Акт злуки».

В 1990 году десятки тысяч людей между Киевом и Львовом образовали «живую цепь», эта акция подтвердила устойчивость украинцев. В 1999 году президент Леонид Кучма официально установил праздник 22 января, как День соборности Украины. А в 2001 году президент Петр Порошенко учредил два праздника. День соборности Украины продолжили отмечать 22 января, а 21 ноября начали отмечать День достоинства и свободы Украины.

Православная церковь 22 августа чтит память святителя Филиппа, в народе празднуют Филиппов день. В этот день говорили: «Пришла пора, забот гора». Хозяйки убирали дома после праздников, стирали одежду и белье. Также 22 января было принято ходить в баню.

Народные приметы на 22 января:

  • Вороны и галки сидят на верхушках деревьев — морозы усилятся.
  • Вороны и галки сидят на снегу — придет потепление.
  • Кошка залезает на печь — ждите морозов.

В мире 22 января отмечают День дедушки в Польше, День празднования жизни, праздник Святого Винсента в Валенсии и Франко-немецкий день.


22 января в истории:

  • 1918 год — Центральная рада в IV универсале провозгласила независимость УНР.
  • 1919 год — Директория УНР провозгласила Акт воссоединения УНР и ЗУНР.
  • 1970 год — состоялся первый регулярный полет «Боинга 747» с пассажирами на борту.
  • 1992 год — 22−23 января состоялся и Всемирный конгресс украинцев.
  • 2010 год — Виктор Ющенко присвоил проводнику ОУН Степану Бандере звание Героя Украины.
  • 2014 год — первые погибшие на Майдане в Киеве.

Напомним, в августе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного праздника — Дня украинской государственности. Его начнут отмечать с 2022 года.

Источник: Ракурс


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