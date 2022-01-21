Вертолет Ми-17. Фото: wing.com.ua

https://racurs.ua/n166020-vashington-podtverdil-namerenie-peredat-ukraine-boevye-vertolety-mi-17.html

Ракурс

Боевые вертолеты Ми-17 получит Украина от Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон подтвердил свое намерение предоставить Вооруженным силам Украины эти вертолеты из-за скопления российских войск вблизи украино-российской границы. Об этом 21 января во время брифинга заявила спикер президента США Джен Псаки, сообщила пресс-служба Белого дома.

Мы также недавно сообщили Конгрессу, что планируем отправить вертолеты Мі-17, — отметила она.

По словам пресс-секретаря Джо Байдена, Соединенные Штаты «направили больше оборонительного вооружения в Украину, чем кто-либо в истории». Псаки напомнила, что в Вашингтоне на минувшей неделе обязались предоставить еще 600 млн долл. на оборону. С 2014 года США предоставили Украине 1,2 млрд долл. помощи. Также Белый дом разрешил союзникам передавать Украине американское оружие и боеприпасы.

Ранее западные СМИ сообщали, что США планируют передать Украине часть военной техники, которая предназначалась для Афганистана. Речь шла о 20 боевых вертолетов Ми-17В-5 и Ми-8МТВ ВВС Афганистана, которые на момент захвата власти «Талибаном» находились за пределами страны и право собственности на которые принадлежит Соединенным Штатам.

Как известно, Ми-17 (экспортная маркировка Ми-17В-5) — это российский военно-транспортный вертолет со штурмовыми возможностями. На борту вертолет может нести до двух 7,62-мм пулеметов в носовой и кормовой установках, два 12,7-мм пулемета, до двух управляемых пушечных контейнеров с 23-мм пушками ГШ-23Л, С-8 ракеты в блоках, «Штурм-В» или ПТУР «Атака» и «Игла-С» или мощные бомбы.

Напомним, на фоне углубления кризиса с Российской Федерацией правительство Канады предложило Украине заем на сумму до почти 100 млн долл. В Оттаве считают, что этот кредит поможет поддержать украинскую экономику. А страны Балтии решили предоставить украинской армии противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.