Вертоліт Мі-17. Фото: wing.com.ua

https://racurs.ua/ua/n166020-vashyngton-pidtverdyv-namir-peredaty-ukrayini-boyovi-vertoloty-mi-17.html

Ракурс

Бойові гелікоптери Мі-17 отримає Україна від Сполучених Штатів Америки.

Вашингтон підтвердив свій намір надати Збройним силам України ці гвинтокрили через скупчення російських військ поблизу україно-російського кордону. Про це 21 січня під час брифінгу заявила речниця президента США Джен Псакі, повідомила прес-служба Білого дому.

Ми також нещодавно повідомили Конгресу, що плануємо відправити гелікоптери Мі-17, — зазначила вона.

За словами прес-секретаря Джо Байдена, Сполучені Штати «направили більше оборонного озброєння в Україну, ніж будь-хто в історії. Псакі нагадала, що у Вашингтоні на минулому тижні зобов’язалися надати ще 600 млн дол. на оборону. З 2014 року США надали Україні 1,2 млрд дол. допомоги. Також Білий дім дозволив союзникам передавати Україні американську зброю та боєприпаси.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що США планують передати Україні частину військової техніки, яка призначалася для Афганістану. Мова йшла про 20 бойових вертольотів Мі-17В-5 та Мі-8МТВ ВПС Афганістану, які на момент захоплення влади «Талібаном» перебували за межами країни і право власності на які належить Сполученим Штатам.

Як відомо, Мі-17 (експортне маркування Мі-17В-5) — це російський військово-транспортний вертоліт зі штурмовими можливостями. На борту гвинтокрил може нести до двох 7,62-мм кулеметів у носовій та кормовій установках, два 12,7-мм кулемети, до двох керованих гарматних контейнерів з 23-мм гарматами ГШ-23Л, С-8 ракети в блоках, «Штурм-В» або ПТУР «Атака» «Голка-С» або потужні бомби.

Нагадаємо, на тлі поглиблення кризи з Російською Федерацією уряд Канади запропонував Україні позику на суму до майже 100 млн дол. В Оттаві вважають, що цей кредит допоможе підтримати українську економіку. А країни Балтії вирішили надати українській армії протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.