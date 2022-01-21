Розумний дрон від Ford допоможе водіям долати бездоріжжя. Фото: iot.ru

https://racurs.ua/ua/n166019-rozumnyy-dron-vid-ford-dopomoje-vodiyam-dolaty-bezdorijjya-foto.html

Ракурс

Ford (Форд), автомобільна компанія зі США, запатентувала ідею безпілотного квадрокоптера, який покликаний допомагати водіям пробиратися через важке бездоріжжя.

Обладнаний камерою безпілотник розміщується на автомобілі та злітає, якщо попереду очікуються складнощі з проїздом. Дрон працює з даними GPS, а також з бортовими датчиками машини, і «сканує" рельєф місцевості, вишукуючи найменш проблемний шлях. Патент на винахід опублікували в базі Бюро з патентів і товарних знаків США.

Автори ідеї зазначають, що на розробку незвичайної опції їх надихнуло дослідження Світового банку. Виявилося, що 32% усього населення Землі живе далеко від асфальтованих доріг, а 98% з них мешкають у країнах, що розвиваються. Цей квадрокоптер повинен спростити доступ до таких місць для доставки гуманітарної допомоги та медикаментів.

Також БПЛА можна посилати на розвідку, щоб він визначив тип рельєфу. Це дозволить водієві зрозуміти, за кермо якого автомобіля варто сісти. Також дрон повідомить про погодні умови, оскільки передає дані в режимі реального часу.

Поки це тільки патентний документ, який не означає, що ідею втілять в реальність.

Нагадаємо, американська компанія-виробник авто Ford представила унікальну модель Bronco для пустельних перегонів. Позашляховик надійде в продаж у 2022 році й коштуватиме 200 тис. дол. Машину побудували на базі серійного чотиридверного Bronco, але кожен елемент в авто серйозно модифікували і адаптували для перегонів у пустелі.

Джерело: Бюро з патентів і товарних знаків США