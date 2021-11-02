Форд для перегонів у пустелі. Фото: Ford

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Ракурс

Ford (Форд), компанія-виробник авто, представила унікальну модель Bronco для пустельних перегонів.

Позашляховик надійде в продаж наступного року й коштуватиме 200 тис. дол. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ford Bronco DR (Desert Racer) побудований на базі серійного чотиридверного Bronco, але кожен елемент в авто був серйозно модифікований і адаптований для перегонів у пустелі.

Раму та силову структуру кузова фактично спроектували заново, а від вивідника залишили тільки поздовжні бруси даху із загартованої боровмісної сталі ACCRA. Зовнішню «шкаралупу» виготовили заново зі склопластику. Щоби знизити масу, із позашляховика прибрали кліматичну установку, але додали каркас Multimatic, спортивні крісла та рейс-логер Motec C187.

Шини використовують просунутий компаунд Krawl-TEK, що забезпечує гарний зачіп навіть на слизьких покриттях. Під капотом — п’ятилітровий V8 сімейства Coyote, налаштований на віддачу понад 400 кінських сил і сумісний із десятидіапазонним автоматом.

Серед інших особливостей — повітрозабірники на боковинах та даху, призначені для охолодження радіатора, паливний бак на 295 літрів та модернізоване кермове управління. Прототип оснащений гальмами від серійного Bronco, але з поліпшеними колодками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг кращих авто 2021 року склала американська аналітична компанія J. D. Power. Вона провела дослідження і вибрала кращі автомобілі на думку власників. Водночас масові бренди підвищили свою привабливість і скоротили розрив із марками преміум-класу.