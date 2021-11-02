Форд для гонок в пустыне. Фото: Ford

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Ракурс

Ford (Форд), компания-производитель авто, представила уникальную модель Bronco для пустынных гонок.

Внедорожник поступит в продажу в следующем году и будет стоить 200 тыс. долл. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ford Bronco DR (Desert Racer) построен на базе серийного четырехдверного Bronco, но каждый элемент в авто был серьезно модифицирован и адаптирован для гонок в пустыне.

Раму и силовую структуру кузова фактически спроектировали заново, а от исходника оставили только продольные брусы крыши из закаленной борсодержащей стали ACCRA. Внешнюю «скорлупу» изготовили заново из стеклопластика. Чтобы снизить массу, из внедорожника убрали климатическую установку, но добавили каркас Multimatic, спортивные кресла и рейс-логгер Motec C187.

Шины используют продвинутый компаунд Krawl-TEK, обеспечивающий хороший зацеп даже на скользких покрытиях. Под капотом — пятилитровый V8 семейства Coyote, настроенный на отдачу больше 400 лошадиных сил и совмещенный с десятидиапазонным автоматом.

Среди других особенностей — воздухозаборники на боковинах и крыше, предназначенные для охлаждения радиатора, топливный бак на 295 литров и модернизированное рулевое управление. Прототип оснащен тормозами от серийного Bronco, но с улучшенными колодками.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг лучших авто 2021 года составила американская аналитическая компания J. D. Power. Она провела исследование и выбрала лучшие автомобили по мнению владельцев. В то же время массовые бренды повысили свою привлекательность и сократили разрыв с марками премиум-класса.