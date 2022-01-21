Умный дрон от Ford поможет водителям преодолевать бездорожье. Фото: iot.ru

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Ракурс

Ford (Форд), автомобильная компания из США, запатентовала идею беспилотного квадрокоптера, который призван помогать водителям пробираться через тяжелое бездорожье.

Оборудованный камерой беспилотник размещается на автомобиле и взлетает, если впереди ожидаются сложности с проездом. Дрон работает с данными GPS, а также с бортовыми датчиками машины, и «сканирует» рельеф местности, выискивая наименее проблемный путь. Патент на изобретение опубликовали в базе Бюро по патентам и товарным знакам США.

Авторы идеи отмечают, что на разработку необычной опции их вдохновило исследование Всемирного банка. Оказалось, что 32% всего населения Земли живет далеко от асфальтированных дорог, а 98% из них живут в развивающихся странах. Этот квадрокоптер должен упростить доступ к таким местам для доставки гуманитарной помощи и медикаментов.

Также БПЛА можно посылать на разведку, чтобы он определил тип рельефа. Это позволит водителю понять, за руль какого автомобиля стоит сесть. Также дрон сообщит о погодных условиях, поскольку передает данные в режиме реального времени.

Пока это только патентный документ, который не означает, что идею воплотят в реальность.

Напомним, американская компания-производитель авто Ford представила уникальную модель Bronco для пустынных гонок. Внедорожник поступит в продажу в 2022 году и будет стоить 200 тыс. долл. Машину построили на базе серийного четырехдверного Bronco, но каждый элемент в авто серьезно модифицировали и адаптировали для гонок в пустыне.

Источник: Бюро по патентам и товарным знакам США