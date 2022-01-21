Во Франции дали зеленый свет вакцинному пропуску. Фото:

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Вакцинные пропуска начнут действовать во Франции с понедельника, 24 января.

Конституционный совет Франции 21 января согласовал парламентом Франции закон о допуске в общественные места по вакцинным пропускам. При этом конституционные судьи отметили, что использование вакцинного пропуска должно быть прекращено, как только в нем отпадет необходимость. Об этом сообщила заместитель председателя подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права комитета ВРУ по вопросам правовой политики Ольга Совгиря в Telegram.

В суде отметили, что, принимая оспариваемые положения, законодатель имел целью разрешить властям принимать меры, направленные на борьбу с COVID-эпидемией путем применения вакцинации. Таким образом, он преследовал цель защиты конституционной ценности здравоохранения.

При этом Конституционный суд признал неконституционными положения данного закона в части доступа по вакцинным пропускам к мирным собраниям. Судьи отметили, что ответственные за политические встречи могут принять другие любые полезные меры безопасности — ограничение количества участников, раздача масок или проветривание комнат.

Обращают на себя внимание рекордно короткие сроки принятия данного решения: 5 дней с момента принятия закона, что сейчас является недостижимой мечтой для отечественного конституционного судопроизводства, — подчеркнула Совгиря.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс анонсировал введение вакцинного пропуска. Оказывается, что все французы от 16 лет должны будут доказать наличие полного цикла вакцинации, поскольку лишь отрицательного теста будет недостаточно. Вакцинный пропуск позволит посетить театр, совершить поездку межрегиональным поездом и тому подобное.

Власти Франции расценили внедрение вакцинных пропусков как условие для поэтапного ослабления антикоронавирусных ограничений во Франции, начиная со 2 февраля.

Напомним, что 19 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии отменят практически все ограничения, введенные в конце прошлого года для борьбы с распространением штамма «Омикрон». В других частях Великобритании вопрос ограничения регулируется местными властями, а не Лондоном.