Бороться с возрастным ухудшением зрения поможет перец. Фото: ideas-center.com.ua

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Помочь в борьбе с возрастным ухудшением зрения помогут два вида продуктов, считают ученые.

Британский специалист по коррекции зрения Найджел Бест считает, что для этой цели могут быть полезны киви и стручковый перец. Именно эти продукты содержат пигменты зеаксантин и лютеин, необходимые сетчатке глаза. Его рекомендации цитирует издание Daily Mirror.

По словам врача, если употреблять три порции киви ежедневно, то риск возрастных проблем со зрением существенно уменьшится. Также киви и перец богаты витамином С. Этот витамин способствует синтезу коллагена — белка, который участвует в формировании структуры глаз.

Бест добавил, что в стручковом перце на каждую калорию приходится особенно большое количество витамина C. Поэтому этот продукт стоит есть сырым, чтобы избежать потери питательных качеств после термической обработки.

Напомним, американские диетологи назвали лучшие продукты для похудения и улучшения обмена веществ. Врач рекомендует есть авокадо, яблоки и брокколи.

Источник: Daily Mirror