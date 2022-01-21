Боротися з віковим погіршенням зору допоможе перець. Фото: ideas-center.com.ua

https://racurs.ua/ua/n166017-borotysya-z-vikovym-pogirshennyam-zoru-dopomojut-dva-produkty-vcheni.html

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Допомогти у боротьбі з віковим погіршенням зору допоможуть два види продуктів, вважають вчені.

Британський фахівець з корекції зору Найджел Бест вважає, що для цієї мети можуть бути корисні ківі й стручковий перець. Саме ці продукти містять пігменти зеаксантин та лютеїн, необхідні сітківці ока. Його рекомендації цитує видання Daily Mirror.

За словами лікаря, якщо вживати три порції ківі щодня, то ризик вікових проблем із зором істотно зменшиться. Також ківі та перець багаті вітаміном С. Цей вітамін сприяє синтезу колагену — білка, який бере участь у формуванні структури очей.

Бест додав, що в стручковому перці на кожну калорію припадає особливо велика кількість вітаміну C. Тому цей продукт варто їсти сирим, щоб уникнути втрати поживних якостей після термічної обробки.

Нагадаємо, американські дієтологи назвали найкращі продукти для схуднення та поліпшення обміну речовин. Лікар рекомендує їсти авокадо, яблука та броколі.

Джерело: Daily Mirror