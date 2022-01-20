В Британии призвали учиться жить с COVID-19, который «может остаться навсегда»

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Коронавирус может остаться с нами навсегда, мы должны научиться жить с ним.

Такие слова услышали граждане Великобритании от министра здравоохранения Саджида Джавида.

На телеканале Sky News 20 января министр заявил, что «коронавирус никуда не денется, он будет с нами долгие годы, возможно, останется навсегда, но мы должны научиться жить с ним.

Джавид также добавил, что, возможно, потребуется ежегодная вакцинация против вируса.

Ранее Джавид сравнивал коронавирус с гриппом. В интервью Sky News он объяснил, что нужно научиться жить с COVID-19 так же, как с гриппом.

К сожалению, люди умирают и от гриппа. В плохой год от гриппа могут погибнуть около 20 тыс. человек, но мы не закрываем всю нашу страну и не вводим кучу ограничений, чтобы бороться с этим, — добавил министр.

Также он подтвердил намерение отменить правила самоизоляции для людей с коронавирусом в ближайшие недели.

Напомним, что 19 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии на следующей неделе отменят практически все ограничения, введенные в конце прошлого года для борьбы с распространением штамма «Омикрон». В других частях Великобритании вопрос ограничения регулируется местными властями, а не Лондоном.

За весь период пандемии в Великобритании выявлено 15,5 млн. случаев заражения коронавирусом и более 152 тыс. смертей от последствий заболевания.