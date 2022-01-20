Бойцам терробороны разрешили применять охотничье оружие

https://racurs.ua/n165955-na-putina-kak-na-kabana-kabmin-razreshil-ohotniche-orujie-dlya-terroborony.html

Ракурс

Кабмин разрешил терробороне применять личное охотничье оружие во время боевых задач. Также допускается его летальное применение бойцом для индивидуальной самообороны.

Об этом говорится в постановлении № 1448, которое устанавливает порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны. Это постановление уже вступило в силу.

Такое оружие тероборона может применять для:

защиты гражданских лиц и объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты;

освобождения захваченных военных и гражданских объектов или предотвращение (препятствование) такому захвату;

уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;

предотвращение и/или прекращение деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии;

прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;

прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны;

прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны, или других лиц.

При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему производятся в соответствии с требованиями законодательства, — отмечается в документе.

Отмечается, что такое оружие во время переноса или перевозки может находиться в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и т. д., но исключительно при выполнении соответствующими лицами задач территориальной обороны.