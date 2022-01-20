На Путина, как на кабана — Кабмин разрешил охотничье оружие для терробороныhttps://racurs.ua/n165955-na-putina-kak-na-kabana-kabmin-razreshil-ohotniche-orujie-dlya-terroborony.htmlРакурс
Кабмин разрешил терробороне применять личное охотничье оружие во время боевых задач. Также допускается его летальное применение бойцом для индивидуальной самообороны.
Об этом говорится в постановлении № 1448, которое устанавливает порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны. Это постановление уже вступило в силу.
Такое оружие тероборона может применять для:
- защиты гражданских лиц и объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты;
- освобождения захваченных военных и гражданских объектов или предотвращение (препятствование) такому захвату;
- уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;
- предотвращение и/или прекращение деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии;
- прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
- прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны;
- прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны, или других лиц.
При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему производятся в соответствии с требованиями законодательства, — отмечается в документе.
Отмечается, что такое оружие во время переноса или перевозки может находиться в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и т. д., но исключительно при выполнении соответствующими лицами задач территориальной обороны.
При этом при себе нужно иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца терробороны, — говорится в документе.