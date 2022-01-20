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Ракурс
Бойцам терробороны разрешили применять охотничье оружие

На Путина, как на кабана — Кабмин разрешил охотничье оружие для терробороны

20 янв 2022, 12:33
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Кабмин разрешил терробороне применять личное охотничье оружие во время боевых задач. Также допускается его летальное применение бойцом для индивидуальной самообороны.

Об этом говорится в постановлении № 1448, которое устанавливает порядок применения членами добровольческих формирований территориальных общин личного охотничьего оружия и патронов к нему при выполнении задач терробороны. Это постановление уже вступило в силу.

Такое оружие тероборона может применять для:

  • защиты гражданских лиц и объектов от нападения, отражения нападения или предотвращения угрозы нападения на охраняемые объекты;
  • освобождения захваченных военных и гражданских объектов или предотвращение (препятствование) такому захвату;
  • уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств, находящихся в пользовании лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • предотвращение и/или прекращение деятельности, задержания, разоружения или обезвреживания лиц, причастных к вооруженной агрессии;
  • прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  • прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны;
  • прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для лиц, вовлеченных в выполнение задач территориальной обороны, или других лиц.

При этом изготовление, приобретение, хранение и учет личного охотничьего оружия и патронов к нему производятся в соответствии с требованиями законодательства, — отмечается в документе.

Отмечается, что такое оружие во время переноса или перевозки может находиться в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра и т. д., но исключительно при выполнении соответствующими лицами задач территориальной обороны.


При этом при себе нужно иметь разрешение на оружие и удостоверение добровольца терробороны, — говорится в документе.

Источник: Ракурс


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