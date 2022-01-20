Бійцям тероборони дозволили застосовувати мисливську зброю

https://racurs.ua/ua/n165955-na-putina-yak-na-kabana-uryad-dozvolyv-myslyvsku-zbrou-dlya-teroborony.html

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Кабмін дозволив теробороні застосовувати особисту мисливську зброю під час бойових завдань. Також допускається її летальне застосування бійцем для індивідуальної самооборони.

Про це йдеться у постанові № 1448, яка встановлює порядок застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань тероборони. Ця постанова вже набула чинності.

Таку зброю тероборона може застосовувати для:

захисту цивільних осіб та об'єктів від нападу, відбиття нападу або запобігання загрозі нападу на об'єкти, що охороняються;

звільнення захоплених військових та цивільних об'єктів або запобігання (перешкоджання) такому захопленню;

знищення зброї, бойової техніки, транспортних або технічних засобів, які перебувають у користуванні осіб, причетних до збройної агресії;

запобігання та/або припинення діяльності, затримання, роззброєння або знешкодження осіб, причетних до збройної агресії;

припинення дій осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення;

припинення дій осіб, які перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони;

припинення дій осіб, які становлять або можуть становити небезпеку для осіб, залучених до виконання завдань територіальної оборони, або інших осіб.

При цьому виготовлення, придбання, зберігання та облік особистої мисливської зброї та набоїв до неї здійснюються відповідно до вимог законодавства, — зазначається в документі.

Зазначається, що така зброя під час перенесення або перевезення може бути у зарядженому стані та поза спеціальним чохлом, кейсом, футляром тощо, але виключно під час виконання відповідними особами завдань територіальної оборони.