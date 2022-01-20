У Британії закликали вчитися жити з COVID-19 - він може залишитися назавжди

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Коронавірус може залишитися з нами назавжди, ми повинні навчитися жити з ним.

Такі слова почули громадяни Великої Британії від міністра охорони здоров’я Саджіда Джавіда.

На телеканалі Sky News 20 січня міністр заявив, що «коронавірус нікуди не подінеться, він буде з нами упродовж довгих років, можливо, він залишиться назавжди, але ми маємо навчитися жити з ним.

Джавід також додав, що, можливо, буде необхідна щорічна вакцинація проти вірусу.

Раніше Джавід порівнював коронавірус із грипом. В інтерв’ю Sky News він пояснив, що треба навчитися жити із COVID-19 так само, як з грипом.

На жаль, люди помирають і від грипу. У поганий рік від грипу можуть загинути близько 20 тис. людей, але ми не закриваємо всю нашу країну і не запроваджуємо купу обмежень, щоб боротися з цим, — додав міністр.

Також він підтвердив намір скасувати правила самоізоляції для людей із коронавірусом у найближчі тижні.

Нагадаємо, що 19 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії наступного тижня скасують практично всі обмеження, запроваджені наприкінці минулого року для боротьби з поширенням штаму «Омікрон». В інших частинах Великої Британії питання обмеження регулюється місцевою владою, а не Лондоном.

За весь період пандемії у Великій Британії виявлено 15,5 млн випадків зараження коронавірусом та понад 152 тис. смертей від наслідків захворювання.