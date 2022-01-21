У Франції дали зелене світло вакцинній перепустці. Фото:

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Вакцинні перепустки почнуть діяти у Франції з понеділка, 24 січня.

Конституційна рада Франції 21 січня погодила парламентом Франції закон про допуск в громадські місця за вакцинними перепустками. При цьому конституційні судді зазначили, що використання вакцинної перепустки має бути припинене, щойно в ньому відпаде необхідність. Про це повідомила заступник голови підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права комітету ВРУ з питань правової політики Ольга Совгиря у Telegram.

У суді зазначили, що ухвалюючи оскаржувані положення, законодавець мав на меті дозволити владі вживати заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-епідемією шляхом застосування вакцинації. Таким чином, він мав на меті захист конституційної цінності охорони здоров’я.

При цьому Конституційний суд визнав неконституційними положення даного закону в частині доступу за вакцинними перепустками до мирних зібрань. Судді зазначили, що відповідальні за політичні зустрічі можуть вжити інші будь-які корисні заходи безпеки — обмеження кількості учасників, роздача масок або провітрювання кімнат.

Звертають на себе увагу рекордно короткі строки ухвалення даного рішення: 5 днів від моменту ухвалення закону, що наразі є недосяжною мрією для вітчизняного конституційного судочинства, — наголосила Совгиря.

Напередодні прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс анонсував запровадження вакцинної перепустки. Виявляється, що всі французи від 16 років повинні будуть довести наявність повного циклу вакцинації, оскільки лише негативного тесту буде недостатньо. Вакцинна перепустка дозволить відвідати театр, здійснити поїздку міжрегіональним поїздом тощо.

Влада Франції розцінила упровадження вакцинних перепусток як умову для поетапного ослаблення антикоронавірусних обмежень у Франції, починаючи з 2 лютого.

Нагадаємо, що 19 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії скасують практично всі обмеження, запроваджені наприкінці минулого року для боротьби з поширенням штаму «Омікрон». В інших частинах Великої Британії питання обмеження регулюється місцевою владою, а не Лондоном.