День соборності України відзначають 22 січня. Фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n166021-den-sobornosti-ukrayiny-vidznachaut-22-sichnya-istoriya-svyata.html

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День соборності України святкують українці у неділю, 22 січня.

Офіційні джерела свідчать, що 22 січня 1918 року Центральна Рада проголосила, що відтепер Україна є незалежною державою. Через рік, 22 січня 1919 року, підписали Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Ці домовленості отримали назву «Акт злуки».

У 1990 році десятки тисяч людей між Києвом і Львовом утворили «живий ланцюг», ця акція підтвердила стійкість українців. У 1999 році президент Леонід Кучма офіційно встановив свято 22 січня, як День соборності України. А в 2001 році президент Петро Порошенко заснував два свята. День соборності України продовжили відзначати 22 січня, а 21 листопада почали відзначати День гідності та свободи України.

Православна церква 22 серпня вшановує пам’ять святителя Пилипа, у народі святкують Пилипів день. Цього дня говорили: «Прийшла пора, турбот гора». Господині прибирали будинки після свят, прали одяг та білизну. Також 22 січня було прийнято ходити в лазню.

Народні прикмети на 22 січня:

Ворони та галки сидять на верхівках дерев — морози посиляться.

Ворони та галки сидять на снігу — прийде потепління.

Кішка залазить на піч — чекайте морозів.

У світі 22 січня відзначають День дідуся в Польщі, День святкування життя, Свято Святого Вінсента в Валенсії та Франко-німецький день.

22 січня в історії:

1918 рік — Центральна рада в IV універсалі проголосила самостійність УНР.

1919 рік — Директорія УНР проголосила Акт злуки УНР та ЗУНР.

1970 рік — відбувся перший регулярний політ «Боїнга 747» з пасажирами на борту.

1992 рік — 22−23 січня відбувся І Всесвітній конгрес українців.

2010 рік — Віктор Ющенко присвоїв провідникові ОУН Степанові Бандері звання Героя України.

2014 рік — перші загиблі на Майдані у Києві.

Нагадаємо, у серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного свята — Дня української державності. Його почнуть відзначати з 2022 року.