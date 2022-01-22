Вантаж боєприпасів для фронту екстрено надіслали США в Україну

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Новий військовий вантаж зі США прилетів до Києва. Це перша з кількох партій пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 млн дол. Його ухвалив президент Байденом у грудні 2021 року.

Вранці 22 січня до київського аеропорту «Бориспіль» прибуло 200 тис. фунтів (90 тис. т) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту.

Фото з аеропорту розмістило на своїй сторнці у Фейсбук американське посольство в Україні.

Торік Сполучені Штати надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 млн дол. включно із цим пакетом допомоги. Всього США з 2014 року підтримали Київ на на 2,7 млрд дол. безпекової допомоги.

Як повідомив президент Байден президенту Путіну, у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано, — йдеться у повідомленні Посольства США.

За останній тиждень військові поставки в Україну здійснила Велика Британія, а країни Балтії підтвердили 21 січня намір передати Києву «Стінгери» та додаткові «Джавеліни».

Нагадаємо, 26 січня у Міністерстві оборони Чехії заявили, що ця країна готова надати Україні артилерійські снаряди у випадку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.